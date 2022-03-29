Під Києвом через обстріли окупантів загинули ще п'ять людей - Офіс Генпрокурора

Цитата

"Окружні прокуратури Київщини здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Деталі

За даними слідства, 27 та 28 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Святопетрівське Бучанського району. "Ворожими снарядами вбито 4 мирних мешканців, зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - вказали в ОГП.

"Внаслідок ракетного обстрілу села Софіївська Борщагівка смертельні осколкові поранення отримав місцевий мешканець, пошкоджено будинки", - додали в ОГП.

У Бориспільському районі внаслідок ракетного обстрілу одного із сіл, як повідомляється, також зруйновано приватні житлові будинки.

Доповнення

В Україні розслідують 3085 проваджень щодо воєнних злочинів.