Під Києвом через обстріли окупантів загинули ще п'ять людей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Окупанти продовжують вбивати мирних жителів та нищити інфраструктуру Київщини, відомо про ще п'ятьох загиблих внаслідок ворожих обстрілів, розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Окружні прокуратури Київщини здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні у Telegram.
Деталі
За даними слідства, 27 та 28 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Святопетрівське Бучанського району. "Ворожими снарядами вбито 4 мирних мешканців, зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - вказали в ОГП.
"Внаслідок ракетного обстрілу села Софіївська Борщагівка смертельні осколкові поранення отримав місцевий мешканець, пошкоджено будинки", - додали в ОГП.
У Бориспільському районі внаслідок ракетного обстрілу одного із сіл, як повідомляється, також зруйновано приватні житлові будинки.
Доповнення
В Україні розслідують 3085 проваджень щодо воєнних злочинів.