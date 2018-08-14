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Под Харьковом произошел взрыв, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 9454 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Под Харьковом в результате взрыва неизвестного предмета мужчина получил травматическую ампутацию пальцев и осколочные ранения. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Под Харьковом произошел взрыв, есть пострадавший

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что 35-летний пострадавший с осколочными ранениями различных частей тела и ампутацией пальцев был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

"Событие произошло 13 августа в поселке Безлюдовка. По словам родственников потерпевшего было установлено, что в июле человек нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству. Во время работы с ним произошел взрыв. С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, взрыв бытового газа и пожар произошли в квартире многоэтажного жилого дома в Харькове.

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