Під Харковом стався вибух, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під Харковом внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав травматичну ампутацію пальців та осколкові поранення. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що 35-річний потерпілий із осколковими пораненнями різних частин тіла та ампутацією пальців був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. На даний час медики оцінюють стан його здоров’я як задовільний.
“Подія сталася 13 серпня у селищі Безлюдівка. Зі слів родичів потерпілого було з’ясовано, що в липні чоловік знайшов у лісосмузі металевий предмет та вирішив використати його у подальшому по господарству. Під час роботи з ним стався вибух. З місця події вилучені фрагменти з металу, які направлені на дослідження. Обставини події встановлюються”, — повідомили у поліції.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вибух побутового газу і пожежа сталися в квартирі багатоповерхового житлового будинку у Харкові.