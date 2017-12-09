Под изолятором на Аскольдовом переулке в столице собираются люди
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Уже более сотни сторонников экс-губернатора Одесской области Саакашвили собрались под следственным изолятором на Аскольдовом переулке, где предположительно находится политик, сообщает корреспондент УНН.
Люди собрались перед входом на территорию изолятора. Вход на территорию охраняет плотный кордон полиции.
Среди толпы есть люди в балаклавах, но большинство мужчины и женщины среднего возраста. Люди попеременно выкрикивают разные лозунги, в частности "Позор!", "Михаил!", "Киев вставай!" , А также общаются с полицией.
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали .