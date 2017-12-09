Под изолятором на Аскольдовом переулке в столице собираются люди

Люди собрались перед входом на территорию изолятора. Вход на территорию охраняет плотный кордон полиции.

Среди толпы есть люди в балаклавах, но большинство мужчины и женщины среднего возраста. Люди попеременно выкрикивают разные лозунги, в частности "Позор!", "Михаил!", "Киев вставай!" , А также общаются с полицией.

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали .