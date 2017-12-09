Під ізолятором на Аскольдовому провулку у столиці збираються люди

Люди зібралися перед входом на територію ізолятору. Вхід на територію охороняє щільний кордон поліції.

Серед натовпу є люди у балаклавах, але більшість чоловіки та жінки середнього віку. Люди поперемінно вигукують різні гасла, зокрема "Ганьба!", "Михайло!", "Київ вставай!" , а також спілкуються з поліцією.

Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі затримали.