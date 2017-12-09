Під ізолятором на Аскольдовому провулку у столиці збираються люди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вже більше сотні прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі зібралися під слідчим ізолятором на Аскольдовому провулку, де ймовірно перебуває політик, повідомляє кореспондент УНН.
Люди зібралися перед входом на територію ізолятору. Вхід на територію охороняє щільний кордон поліції.
Серед натовпу є люди у балаклавах, але більшість чоловіки та жінки середнього віку. Люди поперемінно вигукують різні гасла, зокрема "Ганьба!", "Михайло!", "Київ вставай!" , а також спілкуються з поліцією.
Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі затримали.