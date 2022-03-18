Под Черниговом украинские военные уничтожили вражеский ЗРК "Бук"

Цитата

"А мы, тем временем, продолжаем нашу рубрику "Было-стало". На очереди - ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немножко зажигательных деталей к общему образу зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговской области", - говорится в сообщении.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов.