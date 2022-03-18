Под Черниговом украинские военные уничтожили вражеский ЗРК "Бук"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север" .
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"А мы, тем временем, продолжаем нашу рубрику "Было-стало". На очереди - ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немножко зажигательных деталей к общему образу зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговской области", - говорится в сообщении.
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов.