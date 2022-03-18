Під Черніговом українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів на Чернігівщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ" .
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"А ми, тим часом, продовжуємо нашу рубрику "Було-стало". На черзі - ЗРК "Бук" армії окупанта. Майстри ландшафтного дизайну додали трошки запальних деталей до загального образу зенітно-ракетного комплексу окупантів в лісах Чернігівщини", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів.