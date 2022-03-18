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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53535 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 108107 перегляди

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Під Черніговом українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук"

Під Черніговом українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук"

Київ • УНН

 • 92870 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів на Чернігівщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ" .

Цитата

"А ми, тим часом, продовжуємо нашу рубрику "Було-стало". На черзі - ЗРК "Бук" армії окупанта. Майстри ландшафтного дизайну додали трошки запальних деталей до загального образу зенітно-ракетного комплексу окупантів в лісах Чернігівщини", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів.

Українські Національні Новини

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