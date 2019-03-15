Под частичный запрет попала "Настойка Боярышника"

"Согласно Конституции Украины, статьи .. учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 № 20-В по устранению нарушений Лицензионных условий, учитывая письмо Государственного предприятия" Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины ", Украина, от 11.03.2019 № 115/54 : ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение серий указанных ниже лекарственных средств произведенных до 25.02.2019 Государственным предприятием "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина: "Настойка Боярышника" настойка настойка по 100 мл все серии UA / 15140/01/01", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеупомянутого препарата.



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При обнаружении указанной серии лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:



изъятию ее из обращения путем помещения в карантин;



информированию территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;



предотвращения приобретения, реализации и применения указанной серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.



Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.



Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.



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Справка УНН: "Боярышника настойку" применяют при функциональных расстройствах деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии и др.), А также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".