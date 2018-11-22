Во время встречи Юнкера и Мэй достигнут "хороший прогресс"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На встрече главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй в Брюсселе достигнут прогресс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Очень хороший прогресс был достигнут на встрече ... Работа продолжается”, — сообщил представитель ЕК.
Представитель Еврокомиссии, однако, не раскрыл подробности. Тереза Мэй после окончания встречи заявила, что планирует вернуться в Брюссель 24 ноября в канун саммита ЕС по Brexit, чтобы попытаться достичь соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
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Британская премьер также отметила прогресс, достигнутый в ходе переговоров с представителями ЕС, подчеркнув, что работа по нерешенным вопросам будет продолжена. “Я планирую вернуться в субботу для проведения дальнейших встреч, в том числе снова с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы обсудить, как мы можем гарантировать завершение этого процесса, чтобы это отвечало интересам всех наших народов. Есть еще несколько вопросов, которые требуют решения”, — сказала глава британского правительства.
Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.