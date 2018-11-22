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Під час зустрічі Юнкера і Мей досягнутий “хороший прогрес”

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На зустрічі глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та прем'єр-міністерки Великої Британії Терези Мей у Брюсселі досягнутий прогрес. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

“Дуже хороший прогрес був досягнутий на зустрічі ... Робота триває”, — повідомив представник ЄК.

Представник Єврокомісії, однак, не розкрив подробиці. Тереза Мей після закінчення зустрічі заявила, що планує повернутися в Брюссель 24 листопада в переддень саміту ЄС щодо Brexit, щоб спробувати досягти угоди про умови виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

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Британська прем’єрка також відзначила прогрес, досягнутий у ході переговорів із представниками ЄС, підкресливши, що робота з невирішених питань буде продовжена. “Я планую повернутися в суботу для проведення подальших зустрічей, у тому числі знову з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, щоб обговорити, як ми можемо гарантувати завершення цього процесу, щоб це відповідало інтересам усіх наших народів. Є ще кілька питань, які потребують вирішення”, — сказала глава британського уряду.

Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

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