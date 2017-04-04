Во время встречи в нормандском формате от РФ будут требовать выполнения минских соглашений - Президент

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57713 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106447 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120241 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118872 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155979 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время встречи в нормандском формате от РФ будут требовать выполнения минских соглашений - Президент

Во время встречи в нормандском формате от РФ будут требовать выполнения минских соглашений - Президент

Киев  •  УНН

 • 10297 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украина, Германия и Франция инициировать повестку дня для нормандского формата, во время которого будут требовать выполнения Россией минских соглашений. Об этом заявил на брифинге в Латвии Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Вчера во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом господином Олландом мы договорились о том, что мы инициируем или предложим повестку дня для саммита нормандского формата, где мы будем решительно требовать соблюдения и имплементации минских соглашений, обсудить дорожную карту минских соглашений, имплементации этого процесса", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что благодарен европейским партнерам, "что в случае, если Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, свою готовность ввести безопасное пакет, наши партнеры готовы продемонстрировать продлении санкций против РФ как эффективный механизм мотивации РФ придерживаться взятых на себя обязательств при подписании минских соглашений".

Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция договорились предложить повестку дня "нормандского" саммита.

Украинские Национальные Новости

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