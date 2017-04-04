Во время встречи в нормандском формате от РФ будут требовать выполнения минских соглашений - Президент

"Вчера во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом господином Олландом мы договорились о том, что мы инициируем или предложим повестку дня для саммита нормандского формата, где мы будем решительно требовать соблюдения и имплементации минских соглашений, обсудить дорожную карту минских соглашений, имплементации этого процесса", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что благодарен европейским партнерам, "что в случае, если Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, свою готовность ввести безопасное пакет, наши партнеры готовы продемонстрировать продлении санкций против РФ как эффективный механизм мотивации РФ придерживаться взятых на себя обязательств при подписании минских соглашений".

Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция договорились предложить повестку дня "нормандского" саммита.