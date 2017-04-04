Під час зустрічі у нормандському форматі від РФ вимагатимуть виконання мінських угод - Президент

“Вчора під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким президентом паном Олландом ми домовилися про те, що ми ініціюємо або запропонуємо порядок денний для саміту нормандського формату, де ми маємо рішуче вимагати дотримання і імплементації мінських угод, обговорити дорожну карту мінських угод, імплементації цього процесу”, — сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що вдячний європейським партнерам, “що в разі коли Росія не продемонструє свою готовність припинити вогонь, свою готовність запровадити безпековий пакет, наші партнери готові продемонструвати продовження санкцій проти РФ як ефективний механізм мотивації РФ дотримуватися взятих на себе зобов’язань під час підписання мінських угод”.

Як повідомляв УНН, Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний "нормандського" саміту.