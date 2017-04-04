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Під час зустрічі у нормандському форматі від РФ вимагатимуть виконання мінських угод - Президент

Під час зустрічі у нормандському форматі від РФ вимагатимуть виконання мінських угод - Президент

Київ • УНН

 • 10298 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Україна, Німеччина і Франція ініціюватимуть порядок денний для нормандського формату, під час якого вимагатимуть виконання Росією мінських угод. Про це заявив на брифінгу у Латвії Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Вчора під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким президентом паном Олландом ми домовилися про те, що ми ініціюємо або запропонуємо порядок денний для саміту нормандського формату, де ми маємо рішуче вимагати дотримання і імплементації мінських угод, обговорити дорожну карту мінських угод, імплементації цього процесу”, — сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що вдячний європейським партнерам, “що в разі коли Росія не продемонструє свою готовність припинити вогонь, свою готовність запровадити безпековий пакет, наші партнери готові продемонструвати продовження санкцій проти РФ як ефективний механізм мотивації РФ дотримуватися взятих на себе зобов’язань під час підписання мінських угод”.

Як повідомляв УНН, Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний "нормандського" саміту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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