Во время столкновения на Западном берегу израильские войска убили палестинского мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Израильские военные застрелили 13-летнего палестинского мальчика во время столкновений на оккупированном Западном берегу реки Иордан в пятницу, сообщает министерство здравоохранения Палестины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Израильские военные не прокомментировали инцидент, который произошел к востоку от города Наблус на центральном Западном берегу.
По словам Минздрава Палестины и медиков, мальчик получил выстрел в живот и вскоре умер после того, как был доставлен в больницу.
Шесть палестинцев получили помощь на месте столкновений в деревне Бейт-Дажан после того, как вдохнули слезоточивый газ, запущенный израильскими войсками, сообщает служба скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца.
Дополнение
На Западном берегу, части территории, захваченной Израилем в войне на Ближнем Востоке 1967 года, кипит насилие после того, как в 2014 году провалились мирные переговоры при поддержке США. Палестинцы считают Западный берег, Газу и Восточный Иерусалим частью своего будущего государства.