Під час зіткнення на Західному березі ізраїльські війська вбили палестинського хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ізраїльські військові застрелили 13-річного палестинського хлопчика під час зіткнень на окупованому Західному березі річки Йордан у п'ятницю, повідомляє міністерство охорони здоров'я Палестини, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Ізраїльські військові не прокоментували інцидент, який стався на схід від міста Наблус на центральному Західному березі.
За словами МОЗ Палестини та медиків, хлопчик отримав постріл у живіт і незабаром помер після того, як був доставлений до лікарні.
Шість інших палестинців отримали допомогу на місці зіткнень у селі Бейт-Дажан після того, як вдихнули сльозогінний газ, запущений ізраїльськими військами, повідомляє служба швидкої допомоги Палестинського Червоного Півмісяця.
Доповнення
На Західному березі, частині території, захопленої Ізраїлем у війні на Близькому Сході 1967 року, кипить насильство після того, як у 2014 році провалилися мирні переговори за підтримки США. Палестинці вважають Західний берег, Газу та Східний Єрусалим як частину своєї майбутньої держави.