Під час зіткнення на Західному березі ізраїльські війська вбили палестинського хлопчика

Деталі

Ізраїльські військові не прокоментували інцидент, який стався на схід від міста Наблус на центральному Західному березі.

За словами МОЗ Палестини та медиків, хлопчик отримав постріл у живіт і незабаром помер після того, як був доставлений до лікарні.

Шість інших палестинців отримали допомогу на місці зіткнень у селі Бейт-Дажан після того, як вдихнули сльозогінний газ, запущений ізраїльськими військами, повідомляє служба швидкої допомоги Палестинського Червоного Півмісяця.

Доповнення

На Західному березі, частині території, захопленої Ізраїлем у війні на Близькому Сході 1967 року, кипить насильство після того, як у 2014 році провалилися мирні переговори за підтримки США. Палестинці вважають Західний берег, Газу та Східний Єрусалим як частину своєї майбутньої держави.