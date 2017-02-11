Во время обострения в Авдеевке Украина переиграла РФ в информационном поле - журналист-международник
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во время обострения ситуации в Авдеевке Украины переиграла Российскую Федерацию в информационном поле. Об этом в эфире "5 канала" заявил руководитель международного отдела LB.ua Игорь Соловей, передает УНН.
"Судя по всему, мы можем видеть реакцию и мировую, и реакцию россиян, усилия (Украины - ред.) были успешными и в информационном плане, и в дипломатическом. Украине удалось донести свою точку зрения, свое видение, и россияне констатируют, что Украина переиграла их на информационном фронте ", - сказал он.