Во время обострения в Авдеевке Украина переиграла РФ в информационном поле - журналист-международник

"Судя по всему, мы можем видеть реакцию и мировую, и реакцию россиян, усилия (Украины - ред.) были успешными и в информационном плане, и в дипломатическом. Украине удалось донести свою точку зрения, свое видение, и россияне констатируют, что Украина переиграла их на информационном фронте ", - сказал он.