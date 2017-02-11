Під час загострення в Авдіївці Україна переграла РФ в інформаційному полі – журналіст-міжнародник

“Судячи з усього, ми можемо бачити реакцію і світову, і реакцію російську, зусилля (України — ред.) були успішними і в інформаційному плані, і в дипломатичному. Україні вдалося донести свою точку зору, своє бачення, і росіяни констатують, що Україна переграла їх на інформаційному фронті”, — сказав він.