Во время Евровидения в Киеве пройдет международный фестиваль света

"У нас есть три основных локации. Это главная наша сцена - Почтовая площадь, на которой пройдет конкурс 3D-мапинг. Также у нас есть Контрактовая площадь, мы там будем делать экспериментальный 3D-мапинг. Это внеконкурсная наша локация. Там будет в живом времени меняться пространство. То есть будет не записанная программа, которые присылают наши конкурсанты. Кроме этого, у нас еще есть Михайловская площадь, на которой мы делаем световое шоу на здание МИД. Там у нас есть огромный светодиодный экран, круговой. Это круг высотой 4 метра, где будут демонстрироваться панорамы красивейших городов Украины", - сообщил А.Крижевич.

Кроме того, на здании ЦУМа будет специальное световое шоу под аккомпанемент пианино. Также организаторы изменят подсветку Пешеходного моста.

Также в парке Киото будут подсвечены деревья.

Как сообщал УНН, организаторы сообщили программу концертов на Евровидение на Троицкой площади.