Під час Євробачення в Києві пройде міжнародний фестиваль світла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час проведення Євробачення в Києві з 12-14 травня пройде міжнародний фестиваль світла "Kyiv Light Festival". Про це під час прес-конференції повідомив представник ТОВ "Небо Івент Едженсі" Олександр Крижевич, передає УНН.
"У нас є три основні локації. Це головна наша сцена – Поштова площа, на якій пройде конкурс 3D-мапінгу. Також у нас є Контрактова площа, ми там будемо робити експериментальний 3D-мапінг. Це позаконкурсна наша локація. Там буде в живому часі змінюватися простір. Тобто буде не записана програма, які присилають наші конкурсанти. Окрім цього, у нас ще є Михайлівська площа, на якій ми робимо світлове шоу на будівлю МЗС. Там у нас є величезний світлодіодний екран, круговий. Це круг висотою 4 метри, де будуть демонструватися панорами найкрасивіших міст України", - повідомив О.Крижевич.
Крім того, на будівлі ЦУМу буде спеціальне світлове шоу під акомпанемент піаніно. Також організатори змінять підсвітку Пішохідного мосту.
Також у парку Кіото будуть підсвічені дерева.
Як повідомляв УНН, організатори повідомили програму концертів до Євробачення на Троїцькій площі.