Во время войны наибольший доход Украина получила от экспорта кукурузы и растительного масла - исследование

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения Украина больше всего заработала от продаж на экспорте аграрной продукции. Об этом говорится в исследовании YouControl, сравнившем прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года, передает УНН.

Деталі

Согласно исследованию, экспорт кукурузы и подсолнечного масла относятся к товарным группам, занимающим 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд долл.) и 12,1% (4, 4 млрд долл.) долями соответственно.

На третьем месте находится железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд долл.).

Далее по объемам экспортных поставок следует продукция АПК: пшеница и семена рапса. №6 – кабели и изолированные провода, №7 — полуфабрикаты из углеродистой стали.

В целом, основными источниками экспортной валютной выручки как и в предыдущие годы остается продукция сельского хозяйства и существенно “просевшей” металлургии.

Фрагментарными вкраплениями из других секторов в топ 20 экспортных позиций остаются вышеупомянутые электрокабели, а также, как ни парадоксально, электроэнергия, электронагревательное оборудование, лесоматериалы и мебель.

 

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