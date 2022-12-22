Во время войны наибольший доход Украина получила от экспорта кукурузы и растительного масла - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения Украина больше всего заработала от продаж на экспорте аграрной продукции. Об этом говорится в исследовании YouControl, сравнившем прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года, передает УНН.
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Согласно исследованию, экспорт кукурузы и подсолнечного масла относятся к товарным группам, занимающим 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд долл.) и 12,1% (4, 4 млрд долл.) долями соответственно.
На третьем месте находится железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд долл.).
Далее по объемам экспортных поставок следует продукция АПК: пшеница и семена рапса. №6 – кабели и изолированные провода, №7 — полуфабрикаты из углеродистой стали.
В целом, основными источниками экспортной валютной выручки как и в предыдущие годы остается продукция сельского хозяйства и существенно “просевшей” металлургии.
Фрагментарными вкраплениями из других секторов в топ 20 экспортных позиций остаются вышеупомянутые электрокабели, а также, как ни парадоксально, электроэнергия, электронагревательное оборудование, лесоматериалы и мебель.