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Під час війни найбільший дохід Україна отримала від експорту кукурудзи та олії - дослідження

Під час війни найбільший дохід Україна отримала від експорту кукурудзи та олії - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення Україна найбільше заробила від продажу на експорт аграрної продукції. Про це йдеться у дослідженні YouControl, який порівняв торішні дані Митниці з показниками 10 місяців 2022 року, передає УНН.

Деталі

Так, згідно з дослідженням, експорт кукурудзи та соняшникової олії відносяться до товарних груп, які займають 1 і 2 місця в ренкінгу експорту з 12,9% (4,7 млрд дол.) та 12,1% (4,4 млрд дол.) частками відповідно.

На третьому місці знаходиться залізна руда та концентрати з 7,5% (2,7 млрд дол.).

Далі за обсягами експортних постачань йде продукція АПК: пшениця і насіння ріпаку. №6 - кабелі та ізольовані проводи, №7 — напівфабрикати з вуглецевої сталі.

Загалом, основними джерелами експортної валютного виторгу як і в попередні роки лишається продукція сільського господарства і суттєво “просівшої” металургії.

Фрагментарними вкрапленнями з інших секторів в топ 20-ці експортних позицій залишаються вищезазначені електрокабелі, а також, як не парадоксально, електроенергія, електронагрівальне обладнання, лісоматеріали та меблі.

Українські Національні Новини

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