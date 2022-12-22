Під час війни найбільший дохід Україна отримала від експорту кукурудзи та олії - дослідження

Деталі

Так, згідно з дослідженням, експорт кукурудзи та соняшникової олії відносяться до товарних груп, які займають 1 і 2 місця в ренкінгу експорту з 12,9% (4,7 млрд дол.) та 12,1% (4,4 млрд дол.) частками відповідно.

На третьому місці знаходиться залізна руда та концентрати з 7,5% (2,7 млрд дол.).

Далі за обсягами експортних постачань йде продукція АПК: пшениця і насіння ріпаку. №6 - кабелі та ізольовані проводи, №7 — напівфабрикати з вуглецевої сталі.

Загалом, основними джерелами експортної валютного виторгу як і в попередні роки лишається продукція сільського господарства і суттєво “просівшої” металургії.

Фрагментарними вкрапленнями з інших секторів в топ 20-ці експортних позицій залишаються вищезазначені електрокабелі, а також, як не парадоксально, електроенергія, електронагрівальне обладнання, лісоматеріали та меблі.