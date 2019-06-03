При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 1409 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 26481 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 48198 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113299 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143998 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129983 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130062 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131264 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

Киев  •  УНН

 • 7723 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли 13 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает Assosiated Press, передает УНН.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что число погибших достигло 14 человек. Четверо среди них — дети.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе, пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

2 июня в результате подрыва автомобиля террористом-смертником в сирийской Ракке погибли 10 человек. Среди погибших — пять представителей “Сил демократической Сирии” (СДС) и пятеро мирных жителей.

Как сообщал УНН, военный аэродром в Сирии потерпел ракетного обстрела.

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