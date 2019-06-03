Під час вибуху замінованої машини на півночі Сирії загинули 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Під час вибуху замінованого автомобіля в місті Аазаз на півночі Сирії загинули 13 людей, ще десятки отримали поранення. Про це повідомляє Assosiated Press, інформує УНН.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив, що число загиблих досягло 14 осіб. Четверо серед них — діти.
Жодне з екстремістських угруповань, що діють в цьому регіоні, поки не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.
2 червня в результаті підриву автомобіля терористом-смертником в сирійській Рацці загинули 10 осіб. Серед загиблих — п’ять представників “Сил демократичної Сирії” (СДС) і п’ятеро мирних жителів.
Як повідомляв УНН, військовий аеродром в Сирії зазнав ракетного обстрілу.