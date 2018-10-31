При взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Три сотрудника ФСБ в Архангельске, Россия, ранены в результате взрыва неустановленного устройства. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает УНН.
"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в НАК.
По информации Telegram канала Mash, мужчина с осколочными ранениями — в реанимации, женщину сейчас осматривают.
Кроме того, стало известно, что погибший не есть сотрудником ФСБ.
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Также издание Znak.com. опубликовало фото возможного подозреваемого во взрыве. На кадрах с камер видеонаблюдения показан молодой человек в тёмной куртке с рюкзаком в руках.
По информации Telegram канала Mash, мужчина принёс с собой взрывное устройство в сумке, достал его на входе в ФСБ и взорвал. Мужчина погиб на месте.
Напомним, взрыв произошел на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области России, один человек погиб, трое госпитализированы.