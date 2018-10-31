Під час вибуху в Архангельську постраждали три працівники ФСБ

"За попередньою інформацією, особа, яка увійшла в будівлю, дістала з сумки невстановлений предмет, який через деякий час вибухнув у нього в руках, в результаті чого він отримав поранення, несумісні з життям", - повідомили в НАК.

За інформацією Telegram каналу Mash, чоловік з осколковими пораненнями - в реанімації, жінку зараз оглядають.

Крім того, стало відомо, що загиблий не є співробітником ФСБ.



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Також видання Znak.com. опублікувало фото можливого підозрюваного у вибуху. На кадрах з камер відеоспостереження показаний молодий чоловік у темній куртці з рюкзаком в руках.





За інформацією Telegram каналу Mash, чоловік приніс з собою вибуховий пристрій в сумці, дістав його на вході в ФСБ і підірвав. Чоловік загинув на місці.



Нагадаємо, вибух стався на вході в будівлю управління ФСБ по Архангельській області Росії, одна людина загинула, троє госпіталізовані.