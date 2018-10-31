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Возле здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть жертва

Возле здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть жертва

Киев  •  УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Взрыв произошел на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области России, один человек погиб, трое госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает УНН.

"В Архангельске на входе в здание управления ФСБ произошел взрыв. Причины выясняются", - сказал представитель НАК.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил, что в результате один человек погиб и трое госпитализированы.

"Трое человек находятся в больнице ... есть погибший, личность которого устанавливается", - сказал он.

По данным главы региона, взрыв произошел внутри здания.

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"Произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства ... Проводится определение типа взрывного устройства, ведутся все необходимые действия, которые позволят определить причины и следствия этого трагического случая", - сказал он, уточнив, что сейчас усилены меры безопасности в учреждениях региона.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, "на месте работают оперативные службы, в том числе пожарные и спасатели, никаких работ, кроме следственных, уже не нужно".

Сообщается, что движение транспорта около здания ограничено. Троицкий проспект перекрыт от улицы Воскресенской до улицы Поморская для движения транспорта, людей не пускают от улицы Карла Либкнехта до Поморской.

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Здание управления УФСБ находится в центре города на Троицком проспекте, недалеко от областного театра драмы и крупных торговых центров.

Как сообщал УНН, в центре Киева на улице Ивана Кудри прогремел взрыв. На месте находится около 10 авто полиции.

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