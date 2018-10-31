Біля будівлі ФСБ в Архангельську стався вибух, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вибух стався на вході в будівлю управління ФСБ по Архангельській області Росії, одна людина загинула, троє госпіталізовані. Про це повідомили ТАСС в інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету (НАК), передає УНН.
"В Архангельську на вході в будівлю управління ФСБ стався вибух. Причини з'ясовуються", - сказав представник НАК.
Губернатор регіону Ігор Орлов повідомив, що в результаті одна людина загинула і троє госпіталізовані.
"Троє осіб перебувають у лікарні ... є загиблий, особа якого встановлюється", - сказав він.
За даними глави регіону, вибух стався всередині будівлі.
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"Стався злочин з використанням невстановленого вибухового пристрою ... Проводиться визначення типу вибухового пристрою, ведуться всі необхідні дії, які дозволять визначити причини і наслідки цього трагічного випадку", - сказав він, уточнивши, що зараз посилено заходи безпеки в установах регіону.
За даними прес-служби ГУ МНС по регіону, "на місці працюють оперативні служби, в тому числі пожежники і рятувальники, ніяких робіт, окрім слідчих, вже не потрібно".
Повідомляється, що рух транспорту біля будівлі обмежено. Троїцький проспект перекритий від вулиці Воскресенської до вулиці Поморської для руху транспорту, людей не пускають від вулиці Карла Лібкнехта до Поморської.
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Будівля управління ФСБ знаходиться в центрі міста на Троїцькому проспекті, недалеко від обласного театру драми і великих торгових центрів.
Як повідомляв УНН, в центрі Києва на вулиці Івана Кудрі прогримів вибух. На місці знаходиться близько 10 авто поліції.