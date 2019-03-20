При взрыве в столичной многоэтажке пострадал врач
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во время взрыва, произошедшего вчера, 19 марта, в подъезде столичной многоэтажки, пострадал врач. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Врач, который живет в этом доме, как раз заходил в подъезд, когда произошел взрыв.
Как уточнила ранее полиция он получил баротравму. От госпитализации мужчина отказался.
Также в правоохранительных органах сообщили УНН, что по предварительным выводам, взорвалось радиоуправляемое взрывное устройство начиненное тротилом (эквивалент 150 граммов).
Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в столичной многоэтажке по адресу ул С. Стальского, 30, в подъезде, где произошел сильный взрыв, повреждение стен не обнаружено, но подъезд и много квартир остались без окон.