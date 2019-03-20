Під час вибуху у столичній багатоповерхівці постраждав лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час вибуху, що стався вчора, 19 березня, у під’їзді столичної багатоповерхівки, постраждав лікар. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Лікар, що мешкає у цьому будинку, як раз заходив до під’їзду, коли стався вибух.
Як уточнила раніше поліція він отримав баротравму. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Також у правоохоронних органах УНН повідомили, що за попередніми висновками, вибухнув радіокерований вибуховий пристрій начинений тротилом (еквівалент 150 грамів).
Розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у столичній багатоповерхівці за адресою вул С. Стальського, 30, у під'їзді, де стався сильний вибух, пошкодження стін не виявлено, але під'їзд та багато квартир залишилися без вікон.