Під час вибуху у столичній багатоповерхівці постраждав лікар

Лікар, що мешкає у цьому будинку, як раз заходив до під’їзду, коли стався вибух.



Як уточнила раніше поліція він отримав баротравму. Від госпіталізації чоловік відмовився.



Також у правоохоронних органах УНН повідомили, що за попередніми висновками, вибухнув радіокерований вибуховий пристрій начинений тротилом (еквівалент 150 грамів).



Розпочато досудове розслідування.



Як повідомляв УНН, у столичній багатоповерхівці за адресою вул С. Стальського, 30, у під'їзді, де стався сильний вибух, пошкодження стін не виявлено, але під'їзд та багато квартир залишилися без вікон.