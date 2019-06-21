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Во время вчерашнего митинга в Грузии пострадал 31 журналист

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время митинга 20 июня перед зданием парламента в центре Тбилиси, где спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули, пострадал 31 сотрудник различных грузинских СМИ. Об этом говорится в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Грузия.online.

Во время вчерашнего митинга в Грузии пострадал 31 журналист

По информации СМИ, все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями. К примеру, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча, ей понадобилась операция. Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть, и ему также понадобилась неотложная хирургическая операция.

Хартия журналистской этики требует расследования каждого из этих случав.

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Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, в ночь на пятницу переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Позже для разгона акции на месте был задействован спецназ, против демонстрантов применили водометы. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. В настоящее время в больницах остаются 55 пострадавших, трое из которых находятся в реанимации.

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