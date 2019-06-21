Під час вчорашнього мітингу в Грузії постраждав 31 журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Під час мітингу 20 червня перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі, постраждав 31 співробітник різних грузинських ЗМІ. Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, повідомляє УНН з посиланням на ресурс Грузія.online.
За інформацією ЗМІ, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями. Наприклад, в фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії "Руставі 2" Тамар Багашвілі був зафіксований перелом плеча, їй знадобилася операція. Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього зламана щелепа, і йому також знадобилася невідкладна хірургічна операція.
Хартія журналістської етики вимагає розслідування кожного з цих випадків.
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Акція протесту в Тбілісі, стала відповіддю на приїзд до Грузії депутата Держдуми РФ, в ніч на п'ятницю переросла в безлади і антиурядові виступи. Протестувальники намагалися увірватися до парламенту, у відповідь на це поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі.
Пізніше для розгону акції на місці був задіяний спецназ, проти демонстрантів застосували водомети. У зіткненнях постраждали 240 осіб, в тому числі 80 поліцейських. В даний час в лікарнях залишаються 55 постраждалих, троє з яких перебувають у реанімації.