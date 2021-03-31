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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35224 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51787 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Во время ссоры зарезал 16-летнего подростка: в Днепропетровской области задержали злоумышленника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В городе Павлоград на одной из улиц между 16-летним парнем и 42-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес смертельное ножевое ранение несовершеннолетнему. Сейчас злоумышленник задержан. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Детали

Преступление произошло 30 марта около 18:45 по ул. Заводской г. Павлограда. Во время обслуживания вызова "домашнее насилие" к полицейским отдела реагирования патрульной полиции подбежал несовершеннолетний и сообщил, что у его товарища ножевое ранение. Также парень отметил причастного к преступлению мужчину. Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали 42-летнего горожанина.

Полицейские в составе следственно-оперативной группы выехали на место преступления, опросили свидетелей и установили обстоятельства происшествия. Как выяснилось, между 16-летним парнем и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра у него изъяли орудие преступления - нож.

Как отметили правоохранители, следователем, по согласованию с окружной прокуратурой, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

Киевские следователи завершили досудебное расследование в отношении иностранца, который ножом ранил товарища .

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