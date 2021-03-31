Во время ссоры зарезал 16-летнего подростка: в Днепропетровской области задержали злоумышленника

Детали

Преступление произошло 30 марта около 18:45 по ул. Заводской г. Павлограда. Во время обслуживания вызова "домашнее насилие" к полицейским отдела реагирования патрульной полиции подбежал несовершеннолетний и сообщил, что у его товарища ножевое ранение. Также парень отметил причастного к преступлению мужчину. Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали 42-летнего горожанина.

Полицейские в составе следственно-оперативной группы выехали на место преступления, опросили свидетелей и установили обстоятельства происшествия. Как выяснилось, между 16-летним парнем и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра у него изъяли орудие преступления - нож.

Как отметили правоохранители, следователем, по согласованию с окружной прокуратурой, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

Киевские следователи завершили досудебное расследование в отношении иностранца, который ножом ранил товарища .