Під час сварки зарізав 16-річного підлітка: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

Деталі

Злочин стався 30 березня близько 18:45 по вул. Заводській м. Павлограда. Під час обслуговування виклику "домашнє насилля" до поліцейських відділу реагування патрульної поліції підбіг неповнолітній та повідомив, що у його товариша ножове поранення. Також хлопець вказав на причетного до злочину чоловіка. Правоохоронці зреагували миттєво та затримали 42-річного містянина.

Поліцейські у складі слідчо-оперативної групи виїхали на місце злочину, опитали свідків та встановили обставини події. Як з’ясувалося, між 16-річним хлопцем та чоловіком виникла сварка, під час якої зловмисник вдарив ножем у груди потерпілого. Від отриманих травм неповнолітній помер на місці події.

Наразі чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у нього вилучили знаряддя злочину – ніж.

Як зазначили правоохоронці, слідчим, за погодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Доповнення

Київські слідчі завершили досудове розслідування стосовно іноземця, який ножем поранив товариша.