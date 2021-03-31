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Під час сварки зарізав 16-річного підлітка: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

Під час сварки зарізав 16-річного підлітка: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

Київ • УНН

 • 14951 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У місті Павлоград на одній із вулиць між 16-річним хлопцем та 42-річним чоловіком виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс смертельне ножове поранення неповнолітньому. Наразі зловмисника затримано. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

Деталі 

Злочин стався 30 березня близько 18:45 по вул. Заводській м. Павлограда. Під час обслуговування виклику "домашнє насилля" до поліцейських відділу реагування патрульної поліції підбіг неповнолітній та повідомив, що у його товариша ножове поранення. Також хлопець вказав на причетного до злочину чоловіка. Правоохоронці зреагували миттєво та затримали 42-річного містянина. 

Поліцейські у складі слідчо-оперативної групи виїхали на місце злочину, опитали свідків та встановили обставини події. Як з’ясувалося, між 16-річним хлопцем та чоловіком виникла сварка, під час якої зловмисник вдарив ножем у груди потерпілого. Від отриманих травм неповнолітній помер на місці події.

Наразі чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у нього вилучили знаряддя злочину – ніж.

Як зазначили правоохоронці, слідчим, за погодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Доповнення 

Київські слідчі завершили досудове розслідування стосовно іноземця, який ножем поранив товариша.

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