Во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71253 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58062 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66096 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74434 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115865 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114575 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142497 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108778 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

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Во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший

Во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший

Киев  •  УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня ночью в Ивано-Франковске во время ссоры возле магазина на улице Хоткевича неизвестный взорвал гранату. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковска, передает УНН.

По предварительной информации полиции взорвалась граната.

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Патрульные, прибывшие на место вызова увидели мужчину с осколочным ранением ноги. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую. Пострадавший госпитализирован в больницу.

При осмотре места происшествия были обнаружены остатки ручной гранаты РГД-5.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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