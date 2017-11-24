Во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня ночью в Ивано-Франковске во время ссоры возле магазина на улице Хоткевича неизвестный взорвал гранату. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковска, передает УНН.
По предварительной информации полиции взорвалась граната.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичные правоохранители задержали мужчину с гранатой
Патрульные, прибывшие на место вызова увидели мужчину с осколочным ранением ноги. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую. Пострадавший госпитализирован в больницу.
При осмотре места происшествия были обнаружены остатки ручной гранаты РГД-5.
На месте работала следственно-оперативная группа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Волновахе человек пришел в магазин с гранатой