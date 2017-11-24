Во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший

По предварительной информации полиции взорвалась граната.

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Патрульные, прибывшие на место вызова увидели мужчину с осколочным ранением ноги. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую. Пострадавший госпитализирован в больницу.

При осмотре места происшествия были обнаружены остатки ручной гранаты РГД-5.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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