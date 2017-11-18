Столичні правоохоронці затримали чоловіка з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці Києва затримали у столиці чоловіка із гранатою та патронами, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції м. Києва.
“Працівники карного розшуку Святошинського управління поліції під час відпрацювання території помітили підозрілого чоловіка на вулиці Прилужній. У пакеті, який він ніс, оперативники виявили небезпечні предмети і викликали слідчо-оперативну групу та фахівців-вибухотехніків”, — повідомили у прес-службі.
Правоохоронці вилучили у 34-річного киянина вилучили гранату РГД-5, запал до неї та патрони калібру 9 мм. За словами чоловіка, вилучені предмети належать йому.
“Де зловмисник взяв зброю і з якою метою зберігав, будуть встановлювати під час розслідування”, — зазначили у прес-службі.
Слідством відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Затриманому чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
Вилучені небезпечні предмети направлені на експертне дослідження.
Як повідомляв УНН, запорізькі правоохоронці вилучили у 47-річного місцевого жителя наркотичну речовину на суму понад 200 тисяч гривень та набої калібру 5,6 мм.