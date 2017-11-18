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Столичные правоохранители задержали мужчину с гранатой

Столичные правоохранители задержали мужчину с гранатой

Киев  •  УНН

 • 10314 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители Киева задержали в столице мужчину с гранатой и патронами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции м. Киева.

"Работники уголовного розыска Святошинского управления полиции во время отработки территории заметили подозрительного мужчину на улице Прилужной. В пакете, который он нес, оперативники обнаружили опасные предметы и вызвали следственно-оперативную группу и специалистов-взрывотехников", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли у 34-летнего киевлянина изъяли гранату РГД-5, запал к ней и патроны калибра 9 мм. По словам мужчины, изъятые предметы принадлежат ему.

"Где злоумышленник взял оружие и с какой целью хранил, будут устанавливать в ходе расследования", - отметили в пресс-службе.

Следствием открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанному мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

Изъятые опасные предметы направлены на экспертное исследование.

Как сообщал УНН, запорожские правоохранители изъяли у 47-летнего местного жителя наркотическое вещество на сумму свыше 200 000 гривен и патроны калибра 5,6 мм.

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