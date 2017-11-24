Під час сварки в Івано-Франківську невідомий підірвав гранату, є постраждалий
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні вночі в Івано-Франківську під час сварки поблизу магазину на вулиці Хоткевича невідомий підірвав гранату. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківська, передає УНН.
За попередньою інформацією поліції вибухнула граната.
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Патрульні, які прибули на місце виклику побачили чоловіка з осколковим пораненням ноги. Поліціянти надали йому долікарську допомогу та викликали швидку. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.
Під час огляду місця події було виявлено решти ручної гранати РГД-5.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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