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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Во время стрельбы в египетской церкви погибло 4 человека

Киев • УНН

 • 7371 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате стрельбы в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира, погибли 4 человека. Передает УНН со ссылкой на AFP news.

Во время стрельбы в египетской церкви погибло 4 человека

Местные СМИ сообщили, что нападавший был убит. И не менее четырех человек погибли в результате нападения.

Напомним, неизвестный открыл огонь в пятницу утром в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира.

 

 

#BREAKING Attack on Egypt church kills four: state TV

- AFP news agency (@AFP) 29 декабря 2017

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