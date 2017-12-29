Во время стрельбы в египетской церкви погибло 4 человека

Местные СМИ сообщили, что нападавший был убит. И не менее четырех человек погибли в результате нападения.

Напомним, неизвестный открыл огонь в пятницу утром в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира.

#BREAKING Attack on Egypt church kills four: state TV