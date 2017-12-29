Во время стрельбы в египетской церкви погибло 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате стрельбы в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира, погибли 4 человека. Передает УНН со ссылкой на AFP news.
Местные СМИ сообщили, что нападавший был убит. И не менее четырех человек погибли в результате нападения.
Напомним, неизвестный открыл огонь в пятницу утром в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира.
#BREAKING Attack on Egypt church kills four: state TV- AFP news agency (@AFP) 29 декабря 2017