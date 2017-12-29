Під час стрілянини у єгипетській церкві загинуло 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Внаслідок стрілянини в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра, загинуло 4 людини. Передає УНН з посиланням на AFP news.
Місцеві ЗМІ повідомили, що нападник був убитий. І щонайменше чотири людини загинули в результаті нападу.
Нагадаємо, невідомий відкрив вогонь у п'ятницю вранці в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра.
#BREAKING Attack on Egypt church kills four: state TV— AFP news agency (@AFP) 29 грудня 2017 р.