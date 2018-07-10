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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54485 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106394 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135093 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170933 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153978 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141588 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118346 просмотра

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Во время саммита НАТО состоится встреча президентов Польши и Украины

Во время саммита НАТО состоится встреча президентов Польши и Украины

Киев  •  УНН

 • 7836 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Во время саммита НАТО, который начнется в ближайшую среду в Брюсселе, президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, встреча пройдет по инициативе украинской стороны. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, будущие переговоры президентов свидетельствуют о том, что диалог между Польшей и Украиной "является активным и длительным, и ему не нужны внешние стимулы".

Так Кшиштоф Щерський прокомментировал слова президента Европейского совета Дональда Туска, который призвал в понедельник власти Польши и Украины к уменьшению напряженности на историческом фоне. По мнению экс-премьер-министра Польши, эта напряженность показывает, что не все справились со своим домашним заданием по истории.

В последние дни разногласия между Польшей и Украиной по историческим вопросам в очередной раз усилились в связи с 75-й годовщиной Волынской трагедии.

Власть в Киеве организовала свои мероприятия по чествованию жертв польско-украинского конфликта периода Второй мировой войны в прошлую пятницу, накануне семьдесят пятой годовщины Волынского преступления, празднование которых польская сторона провела в том же регионе в субботу и воскресенье, 7 и 8 июля. Встречи лидеров двух государств не произошло.

В воскресенье на кладбище в селе Олыка на Волыни президент Дуда призвал украинскую власть вернуть возможность проведения эксгумаций останков жертв Волынской трагедии, которые покоятся в Украине. Вместе с тем Президент Петр Порошенко в тот же день в селе Сагринь в Люблинском воеводстве принял участие в чествовании памяти нескольких сотен украинцев, убитых во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем. Среди прочего он отметил, что Киев надеется на изменения в поправках к закону об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся украинцев.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Польша должна демонстрировать солидарность с Украиной на саммите ЕС.

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