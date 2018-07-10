Під час саміту НАТО відбудеться зустріч президентів Польщі та України

За його словами, майбутні перемовини президентів свідчать про те, що діалог між Польщею та Україною "є активним та тривалим, і йому не потрібні зовнішні стимули".

Так Кшиштоф Щерський прокоментував слова президента Європейської ради Дональда Туска, який закликав у понеділок владу Польщі та України до зменшення напруженості на історичному тлі. На думку екс-прем’єр міністра Польщі, ця напруженість показує, що не всі впоралися зі своїм домашнім завданням з історії.

В останні дні розбіжності між Польщею та Україною щодо історичних питань вчергове посилилися у зв’язку з 75-ми роковинами Волинської трагедії.

Влада в Києві організувала свої заходи із вшанування жертв польсько-українського конфлікту періоду Другої світової війни минулої п’ятниці, напередодні 75-их роковин Волинського злочину, відзначення яких польська сторона провела у тому ж регіоні в суботу та неділю, 7 і 8 липня. Зустрічі лідерів обох держав не відбулося.

У неділю на цвинтарі в селі Олика на Волині президент Анджей Дуда закликав українську владу повернути можливість проведення ексгумацій останків жертв Волинської трагедії, що спочивають в Україні. Натомість Президент Петро Порошенко того ж самого дня у селі Сагринь в Люблінському воєводстві взяв участь у вшануванні пам’яті кількохсот українців, вбитих під час акції, проведеної в 1944 році польським збройним підпіллям. Серед іншого він наголосив, що Київ сподівається на зміни у поправках до закону про Інститут національної пам’яті Польщі у частині, що стосується українців.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що Польща має демонструвати солідарність з Україною на саміті ЄС.