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Во время разгона палаточного городка под ВР были задержаны 15 участников боевых действий

Киев  •  УНН

 • 7488 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Во время проведения следственных действий 3 марта под стенами Верховной Рады задержали 111 человек, из которых 15 являются участниками боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

"Сухим языком цифр в отношении задержанных в субботу пол ВР участников боевых действий.
В общем в Печерский и Шевченковский управления Полиция Киева доставила 111 человек.
Удостоверение УБД имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение "инвалид войны" - имели еще 2 задержанных. Составлены административные материалы на четырех человек (женщины), среди которых не было УБД.
Объявлено о подозрении в совершении уголовного производства по ст. 296 УК "Хулиганство" (события под ВР 27.02.2018 г.) Одному человеку - УБД", - сообщил Шевченко.

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Он также добавил, что один из участников боевых действий находился в розыске за Святошинского УП по ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины от 29.05.2015 года.

Среди всех задержанных УБД семь - ранее служили в батальоне НГУ "Донбасс".

Шевченко подчеркнул, что удостоверение "Участник боевых действий" не является индульгенцией на нарушение закона. И добавил, что среди сотрудников Национальная полиция Украины и Национальной гвардии Украины и ГСЧС Украины, которые несли службу под ВР утром 3 марта, было по меньшей мере несколько сотен (УБД участников боевых действий).

Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УК.

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