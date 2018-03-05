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Під час розгону наметового містечка під ВР було затримано 15 учасників бойових дій

Під час розгону наметового містечка під ВР було затримано 15 учасників бойових дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Під час проведення слідчих дій 3 березня під стінами Верховної Ради було затримано 111 осіб, з яких 15 є учасниками бойових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію директора департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка.

“Сухою мовою цифр щодо затриманих у суботу під ВР учасників бойових дій.
Загалом до Печерського та Шевченківського управлінь Поліція Києва доправила 111 осіб.
Посвідчення УБД мали 15 з них, ще двоє заявили про це усно, але не надали ніякого документу на підтвердження цього. Посвідчення „інвалід війни“ — мали ще 2 затриманих. Складено адміністративні матеріали на чотирьох осіб (жінки), серед яких не було УБД.
Оголошено про підозру у скоєнні кримінального провадження за ст. 296 ККУ „Хуліганство“ (події під ВР 27.02.2018 р.) одному чоловіку — УБД”, — повідомив Шевченко.

ЧИТАЙТЕ  ТАКОЖ: Омбудсмен закликає ГПУ розслідувати порушення прав людини 3 березня під ВР

Він також додав, що один з учасників бойових дій перебував в розшуку за Святошинським УП за ст. 309 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту” КК України від 29.05.2015 року.

Серед всіх затриманих УБД семеро — раніше служили у батальйоні НГУ “Донбас”.

Шевченко наголосив, що посвідчення “Учасник бойових дій” не є індульгенцією на порушення закону. Та додав, що серед співробітників Національна поліція України та Національна гвардія України і ДСНС України, які несли службу під ВР зранку 3 березня, було щонайменше декілька сотень (УБД учасників бойових дій).

Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.

Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР — за ст. 345 ККУ.

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