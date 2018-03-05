Під час розгону наметового містечка під ВР було затримано 15 учасників бойових дій

КИЇВ. 5 березня. УНН. Під час проведення слідчих дій 3 березня під стінами Верховної Ради було затримано 111 осіб, з яких 15 є учасниками бойових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію директора департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка.