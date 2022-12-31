Во время российской атаки на Киев ранен журналист из Японии - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время массированной российской атаки на Киев ранен журналист из Японии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что журналиста госпитализируют, передает УНН.
Цитата
"Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже - 8 пострадавших", - написал Кличко в Telegram.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.
По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.
Сейчас известно об одной жертве и пятерых раненых.