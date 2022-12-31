Во время российской атаки на Киев ранен журналист из Японии - Кличко

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"Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже - 8 пострадавших", - написал Кличко в Telegram.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.

Сейчас известно об одной жертве и пятерых раненых.