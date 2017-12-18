Во время проведения новогодних мероприятий в Киеве будет изменено движение нескольких троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На период проведения праздничных новогодних мероприятий движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будут изменены. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В частности, троллейбусный маршрут № 6 будет курсировать так: ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская". И в обратном направлении.
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Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать: ул. Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский. Так же в обратном направлении.
Троллейбусный маршрут № 18: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский. В обратном направлении по этой же схеме.
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Также сообщается, что 19 декабря с 16:00 до 21:00, 24 декабря с 16:00 до 22:00, в новогоднюю ночь с 20:00 31 января до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00 и 7 января с 12:00 до 15:00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади.