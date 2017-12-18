Під час проведення новорічних заходів у Києві буде змінено рух кількох тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На період проведення святкових новорічних заходів рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Зокрема, тролейбусний маршрут № 6 буде курсувати так: вул. Юрія Кондратюка — просп. Маршала Рокоссовського — вул. Полярна — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — станція метро “Лук’янівська”. І у зворотному напрямку.
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Тролейбусний маршрут № 16 курсуватиме: вул. Щусєва — вул. Ризька — вул. Дорогожицька — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський. Так само у зворотному напрямку.
Тролейбусний маршрут № 18: вул. Сошенка — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський. У зворотному напрямку за цією ж схемою.
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Також, повідомляється, що 19 грудня з 16:00 до 21:00, 24 грудня з 16:00 до 22:00, у новорічну ніч з 20:00 31 січня до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00 та 7 січня з 12:00 до 15:00 буде заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі.