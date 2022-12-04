Во время протеста сирийцев в проправительственном городе вспыхнуло насилие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Разгневанные сирийцы в воскресенье напали на общественное здание в проправительственном районе, протестуя против экономических проблем страны, передает УНН.
Детали
Протестующие забросали камнями здание правительства в юго-западном городе Свейда, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).
Позже молодежь ворвалась в офис и убрала с фасада здания фотографию сирийского президента Башара Асада, разорвав ее.
Они призывали к свержению режима Асада, сообщила британская организация.
Другие протестующие подожгли автомобиль службы безопасности и повредили другие после того, как силы безопасности начали стрелять по разгону демонстрантов, добавили в SOHR, не сообщив о жертвах.
Добавим
За последние два года в этом районе не раз проходили уличные протесты из-за экономических проблем.
Сирию поразила 11-летняя гражданская война, нанесшая вред ее экономике и приведшая к падению стоимости местной валюты.