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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30079 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Під час протесту сирійців у проурядовому місті спалахнуло насильство

Під час протесту сирійців у проурядовому місті спалахнуло насильство

Київ • УНН

 • 783586 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Розгнівані сирійці в неділю напали на громадську будівлю в проурядовому районі, протестуючи проти економічних проблем країни, передає УНН.

Деталі

Протестувальники закидали камінням будівлю уряду у південно-західному місті Свейда, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Пізніше молодь увірвалася до офісу та прибрала з фасаду будівлі фотографію сирійського президента Башара Асада, розірвавши її.

Вони закликали до повалення режиму Асада, повідомила британська організація.

Інші протестувальники підпалили автомобіль служби безпеки та пошкодили інші після того, як сили безпеки почали стріляти по розгону демонстрантів, додали в SOHR, не повідомивши про жертви.

Додамо

За останні два роки у цьому районі не раз проходили вуличні протести через економічні проблеми.

Сирію вразила 11-річна громадянська війна, яка завдала шкоди її економіці та призвела до падіння вартості місцевої валюти.

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