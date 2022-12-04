Під час протесту сирійців у проурядовому місті спалахнуло насильство

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Протестувальники закидали камінням будівлю уряду у південно-західному місті Свейда, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Пізніше молодь увірвалася до офісу та прибрала з фасаду будівлі фотографію сирійського президента Башара Асада, розірвавши її.

Вони закликали до повалення режиму Асада, повідомила британська організація.

Інші протестувальники підпалили автомобіль служби безпеки та пошкодили інші після того, як сили безпеки почали стріляти по розгону демонстрантів, додали в SOHR, не повідомивши про жертви.

Додамо

За останні два роки у цьому районі не раз проходили вуличні протести через економічні проблеми.

Сирію вразила 11-річна громадянська війна, яка завдала шкоди її економіці та призвела до падіння вартості місцевої валюти.