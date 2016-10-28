Во время пожара в Чернигове спасли пять человек, из них один ребенок

Сообщается, что во время ликвидации пожара пожарные спасли из дома пять жителей, из них один ребенок 2013 года рождения.

Пострадавшую хозяйку квартиры с ожогами II степени правой конечности госпитализировано в ожоговое отделение Черниговской областной больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели потушили пожар в ресторане в Покровске

Огнем уничтожено облицовки стен и потолка квартиры, мебель и имущество на площади 50 кв.м.

Пожар ликвидирован в 18:24.

Всего в ликвидации пожара привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.