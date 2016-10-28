Во время пожара в Чернигове спасли пять человек, из них один ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, в 17:33 произошел пожар в квартире на первом этаже 2-этажного жилого дома на улице Чудинова в городе Чернигов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщается, что во время ликвидации пожара пожарные спасли из дома пять жителей, из них один ребенок 2013 года рождения.
Пострадавшую хозяйку квартиры с ожогами II степени правой конечности госпитализировано в ожоговое отделение Черниговской областной больницы.
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Огнем уничтожено облицовки стен и потолка квартиры, мебель и имущество на площади 50 кв.м.
Пожар ликвидирован в 18:24.
Всего в ликвидации пожара привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.