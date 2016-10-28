Під час пожежі в Чернігові врятували п'ять осіб, з них одну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, о 17:33 сталася пожежа у квартирі на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку на вулиці Чудінова у місті Чернігів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Повідомляється, що під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували з будинку п’ять мешканців, з них одну дитину, 2013 року народження.
Постраждалу власницю квартири з опіками ІІ ступеню правої кінцівки госпіталізовано до опікового відділення Чернігівської обласної лікарні.
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Вогнем знищено облицювання стін та стелі квартири, меблі та майно на площі 50 кв.м.
Пожежу ліквідовано о 18:24.
Загалом до ліквідації займання залучалось 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.