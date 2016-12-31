Во время пожара в Житомирской области погибла пожилая женщина
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ночью 77-летняя женщина погибла во время пожара в Житомирской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС в Житомирской области, сообщает УНН.
Пожар произошел сегодня в 1:50 ночи в с. Калиновка Новоград-Волынского района. Возгорание дома заметил сосед, который и вызвал пожарных.
"Они установили, что дом полностью охвачен огнем, на площади 50 кв м, и горение происходит по всей его площади. Пожарные пожар локализовали в 02:20 и в 05:35 - ликвидирован. Во время тушения пожара, в середине дома бойцы ГосЧС обнаружили тело 77-летней хозяйки жилья без признаков жизни. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем хозяйки дома. Сейчас все окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами ", - сообщили в ГосЧС.
Напомним, как сообщал УНН, на Хмельнитчине женщина подожгла квартиру чтобы убить сожителя .